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WKN: A3D7VW | ISIN: IE000S9YS762 | Ticker-Symbol: LIN
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31.03.26 | 15:07
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Branche
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ratgeberGELD.at
31.03.2026 14:39 Uhr
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(1)

Linde (LIN): Gase-Riese vor frischen Kaufsignal!

Fällt jetzt das 500-Dollar-Bollwerk?

Rückblick

Linde ist als weltweit führendes Industriegase-Unternehmen ein Fels in der Brandung. Bei der Aktie sehen wir nach einem steilen Anstieg eine Konsolidierung im Bereich der 500-USD-Marke.

Linde-Aktie: Chart vom 30.03.2026, Kürzel: LIN, Kurs: 503.02 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie notiert vorbörslich über dem Widerstand der psychologisch wichtigen 500-USD-Marke. Wenn diese Tendenz zur Börsenöffnung anhält, wäre dies ein Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre der Bruch dieser kurzfristigen Unterstützung ein Warnsignal. Der Test des EMA 50 wird dadurch wahrscheinlicher.

Meinung

Linde profitiert nicht nur mit seinen Industriegasen, sondern auch massiv vom Megatrend Wasserstoff. Die letzten Quartalszahlen waren solide, wobei die hohen Margen und das starke Aktienrückkaufprogramm die Aktie stützen. Das Unternehmen zeigt sich resilient gegenüber inflationären Trends, da es Preissteigerungen gut an Kunden weitergeben kann. Linde kombiniert die Stabilität eines Versorgers mit der Rendite eines Wachstumsunternehmens.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 231.35 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.38 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Linde ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LIN hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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