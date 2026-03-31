Linde (LIN): Gase-Riese vor frischen Kaufsignal!

Fällt jetzt das 500-Dollar-Bollwerk?

Rückblick

Linde ist als weltweit führendes Industriegase-Unternehmen ein Fels in der Brandung. Bei der Aktie sehen wir nach einem steilen Anstieg eine Konsolidierung im Bereich der 500-USD-Marke.

Linde-Aktie: Chart vom 30.03.2026, Kürzel: LIN, Kurs: 503.02 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie notiert vorbörslich über dem Widerstand der psychologisch wichtigen 500-USD-Marke. Wenn diese Tendenz zur Börsenöffnung anhält, wäre dies ein Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre der Bruch dieser kurzfristigen Unterstützung ein Warnsignal. Der Test des EMA 50 wird dadurch wahrscheinlicher.

Meinung

Linde profitiert nicht nur mit seinen Industriegasen, sondern auch massiv vom Megatrend Wasserstoff. Die letzten Quartalszahlen waren solide, wobei die hohen Margen und das starke Aktienrückkaufprogramm die Aktie stützen. Das Unternehmen zeigt sich resilient gegenüber inflationären Trends, da es Preissteigerungen gut an Kunden weitergeben kann. Linde kombiniert die Stabilität eines Versorgers mit der Rendite eines Wachstumsunternehmens.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 231.35 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.38 Mio. USD

Meine Meinung zu Linde ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

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