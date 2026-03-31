Ein neuartiges Implantat mit genetisch veränderten Zellen produziert Arzneien direkt im Körper. Im Tierversuch funktionierte es mehrere Wochen. Chronisch Kranke zu entlasten, ist das gemeinsame Ziel von Forschenden der Northwestern University, der Rice University und der Carnegie Mellon University in den USA. Geht ihr Plan auf, könnten lästige Tabletten und Spritzen künftig entfallen. Stattdessen würde eine Art lebende Apotheke im Körper die Wirkstoffversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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