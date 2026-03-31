Die Österreichische Post AG investiert gut 1,7 Millionen Euro in den Aufbau ihrer elektrischen Lkw-Flotte. Mit diesen Mitteln werden vier weitere strombetriebene Trucks des Typs MAN eTGS angeschafft, die in der Steiermark, in Tirol und in Wien zum Einsatz kommen. Bisher hat die Post zwei E-Lkw in Betrieb. Bei den zwei Einheiten, die in der Steiermark und in Tirol eingesetzt werden, handelt es sich laut der Post um die ersten eigenen E-Lkw in diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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