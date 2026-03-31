Der spanische ÖPNV-Betreiber EMT Madrid will bis Mitte 2027 insgesamt 120 neue Elektrobusse in Betrieb nehmen. Diese hat EMT Madrid nun bei den Herstellern Daimler Buses, Irizar und Solaris bestellt. Mit den neuen E-Bussen wird der Elektro-Anteil an der Flotte auf 25 Prozent steigen. Der größte Auftrag geht dabei an das baskische Unternehmen Irizar. Es liefert 50 Solobusse seines Modells ieBus für bis zu 30,75 Millionen Euro (ohne MwSt.). Die Reihe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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