Der chinesische Markt für Elektroautos galt lange als unaufhaltsame Wachstumsmaschine - angetrieben von großzügigen Subventionen, politischem Rückenwind und einer kaufbereiten Mittelschicht. Inzwischen hat sich das Tempo spürbar verlangsamt. Kaufprämien wurden gestrichen, der politische Druck zur schnellen Marktdurchdringung hat nachgelassen. Die Expansion ins Ausland wird für BYD und Co zur strategischen Notwendigkeit. Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian glaubt an die Zukunft von BYD. Er hat seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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