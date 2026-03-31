Google schlägt Alarm. Die Sicherheit von Bitcoin und anderen Kryptowährungen steht auf dem Spiel. Der Grund: Quantencomputer entwickeln sich rasanter als bisher angenommen. Das Zeitfenster für technische Gegenmaßnahmen schrumpft.Nahezu alle Blockchains nutzen den Verschlüsselungsstandard ECDLP-256, um digitale Wallets und Transaktionen abzusichern. Doch dieser Schutz bröckelt. Laut einem aktuellen Whitepaper von Google Research sind die nötigen Ressourcen, um diesen Code zu knacken, massiv gesunken.Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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