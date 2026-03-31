EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Investitionsbank Berlin
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Investitionsbank Berlin bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: https://www.ibb.de/de/ueber-uns/finanzberichte/finanzberichte.html
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Investitionsbank Berlin
|Bundesallee 210
|10719 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.ibb.de
|Ende der Mitteilung
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2301540 31.03.2026 CET/CEST
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