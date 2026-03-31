Helsinki / München (ots) -Solita RoadCrewAO ist ein intelligenter, schneller und anpassungsfähiger Multi-Agentischer Ansatz für die skalierbare Entwicklung von UnternehmensanwendungenSolita, Spezialist für KI und Datentransformation, hat ein neues Multi-Agentic-Tool für Entwicklungsabteilungen auf den Markt gebracht. Der RoadCrew Agentic Orchestrator - RoadCrewAO - stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Art und Weise dar, wie Software in komplexen Unternehmensumgebungen entworfen, entwickelt und betrieben wird.Spezialisierte KI-Agenten werden in dem neuen Tool so koordiniert, dass sie über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg zusammenarbeiten und Code in einer sicheren, geregelten Umgebung planen, erstellen, testen, überprüfen und dokumentieren. Sie lernen aus dem organisatorischen Kontext und passen sich im Laufe der Zeit an, während sie unter menschlicher Aufsicht arbeiten. Anders als Coding-Tools mit einem einzigen Agenten kombiniert Solita die Zusammenarbeit mehrerer Agenten unter menschlicher Aufsicht und verbindet so Automatisierung mit Verantwortlichkeit. RoadCrewAO ist modellunabhängig und ermöglicht die Nutzung aller führenden großen Sprachmodelle (LLM), darunter OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek und Ollama, sowie die Offline-Nutzung mit Open-Source-Modellen.Kernfunktionen von Solita RoadCrewAO- Multi-Agentic-Koordination: Spezialisierte Agenten arbeiten unter menschlicher Aufsicht als koordiniertes, qualitätskontrolliertes Entwicklungsteam zusammen.- Kontextbewusstsein: Solita RoadCrewAO lernt Unternehmensstandards und -kontexte, Fachlogik sowie Entwicklungspraktiken.- Unternehmens-Governance und Sicherheit: Die Entwicklung findet in einer kontrollierten Umgebung statt, die darauf ausgelegt ist, Benutzer bei der Erfüllung von Anforderungen hinsichtlich Datenschutz, Cybersicherheit und menschlicher Aufsicht zu unterstützen. Das dreistufige Sicherheitsmodell basiert auf Standard-Sandboxing auf Betriebssystemebene, einer Filterung auf Agentenebene (Tools, die mit dem Dateisystem interagieren, werden in einer Sandbox ausgeführt) und der Möglichkeit, die von Agenten ausgeführten Befehle zu filtern und anzupassen. Agenten können zudem Python-Code in einer sandboxed WASM-Umgebung ausführen. Da sie selbst WASM-Komponenten sind, kann ihr Zugriff auf das Dateisystem und das Netzwerk je nach Anforderungen der Umgebung eingeschränkt werden.- Hochwertiger, wartbarer Code: Die kontinuierliche Messung und Durchsetzung der architektonischen Integrität verhindert, dass sich die Code-Basis verschlechtert, wenn Agenten mehr Code generieren.- Autonome Arbeitsabläufe: Agenten erledigen Aufgaben wie Codegenerierung, Refactoring, Testen und Dokumentation selbstständig."Solita RoadCrewAO ist nicht nur eine kleine Anpassung von Softwareentwicklungswerkzeugen, sondern ein entscheidender Schritt hin zu einem neuen Branchenmodell. Die agentische Entwicklung verändert die Art und Weise, wie Software entworfen, entwickelt und betrieben wird, gestützt auf hochwertige, gut verwaltete Daten und den tatsächlichen organisatorischen Kontext", erklärt Ossi Lindroos, CEO von Solita. "Zukunftsorientierte Organisationen nutzen diese Chance bereits, um schneller voranzukommen und intelligenter zu arbeiten. Wir haben einen neuen Ansatz und ein neues Bereitstellungsmodell entwickelt, um diesen Wandel zu unterstützen."Gemeinsam mit Maschinen lernen: Von Copiloten zu koordinierten KI-TeamsSolita hat erheblich in die KI-Transformation investiert und ein Portfolio an KI-Beschleunigern entwickelt, darunter Agile Data Engine, Solita FunctionAI, Solita Collab AI und zuletzt Solita RoadCrewAO. Mit 700 Softwareentwickler:innen und 850 Daten- und KI-Fachkräften in ganz Europa verbindet das Unternehmen fundiertes technisches Fachwissen mit Lieferkapazitäten im Unternehmensmaßstab."Die agentische Entwicklung markiert einen Wandel: Maschinen können nun, genau wie Menschen, aus ihren eigenen Fehlern lernen. Kreativität, Führungsstärke und Verantwortungsbewusstsein bleiben jedoch fest in menschlicher Hand. Die Zukunft besteht nicht darin, dass KI Entwicklungsabteilungen ersetzt, sondern dass intelligente Systeme Expertenteams unterstützen", so Lasse Girs, Head of AI Transformation bei Solita.Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich KI unterstützt Solita große Unternehmen bei der KI-Transformation und hilft ihnen, Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren, Risiken zu managen und KI effektiv zu skalieren. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Technologieanbietern wie Microsoft, Google, AWS, Databricks und Snowflake zusammen und unterstützt in Partnerschaft mit UpCloud die Bereitstellung von EU-konformen Cloud-Lösungen.Über SolitaSolita ist ein europäischer Marktführer für KI und Datentransformation mit über als 2.100 Spezialist*innen in zehn Ländern. Die Geschäftstätigkeit umfasst Technologie, Daten und einen menschen-zentrischen Beratungsansatz mit Schwerpunkt in den Bereichen Big Data, KI und Advanced Analytics. Das Ziel des Unternehmens: Werte aus Daten in der vernetzten Welt schaffen. Der Spezialist verknüpft die Intelligenz von Menschen und Maschinen für nachhaltiges Wachstum durch Daten und Technologie. Dabei führen die Lösungen zum Unternehmenswachstum und stehen im Dienst für eine bessere Gesellschaft. Das Leistungsspektrum von Solita umfasst strategische Beratung, Service Design, Software-Entwicklung und Cloud Services. Solita wurde 1996 gegründet und beschäftigt Spezialist*innen für das digitale Geschäft in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Belgien, Polen, Deutschland und der Schweiz. www.solita.fi/dePressekontakt:Solita, Ossi Lindroos, CEO,ossi.lindroos@solita.fi, +358 40 750 7637Solita, Lasse Girs, Head of AI Transformation,lasse.girs@solita.fi, +358 40 591 8106Solita Germany GmbHBrienner Straße 45 a-d, Campus Königsplatz, 80333 MünchenFlorian Disson, Executive Vice President GermanyKarl-Liebknecht-Straße 29a, 10178 Berlin+491721860179florian.disson@solita.fiwww.solita.fi/deOriginal-Content von: Solita Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162868/6247370