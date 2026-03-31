WIESBADEN (ots) -Angesichts der aktuellen Debatte über die von der Expertenkommission der Bundesregierung vorgelegten Reformvorschläge für das Gesundheitssystem weist das Statistische Bundesamt (Destatis) auf bereits veröffentlichte relevante Ergebnisse zu diesem Themenkomplex im eigenen Datenangebot hin.73,3 Millionen Menschen gesetzlich versichert73,3 Millionen Menschen waren im Jahr 2023 gesetzlich versichert, darunter 16,8 Millionen als familienversicherte Angehörige. Daten zur Krankenversicherung nach Geschlecht, Alter, Erwerbsbeteiligung und Einkommen können in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 12251-0200 bis 12251-0203 abgerufen werden: https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12251/details.Gesetzliche Krankenversicherung trägt mehr als die Hälfte der Ausgaben im GesundheitswesenDie Gesundheitsausgaben in Deutschland lagen im Jahr 2023 bei 500,8 Milliarden Euro, das waren 6 013 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Die gesetzliche Krankenversicherung trug mit 279,1 Milliarden Euro den größten Anteil (55,7 %) der Ausgaben im Gesundheitswesen. Mehr als die Hälfte (54,6 %) der gesamten Gesundheitsausgaben wurden für ärztliche, therapeutische oder pflegerische Leistungen aufgewendet. Weitere 20,0 % entfielen auf Ausgaben für Arznei- und Hilfsmittel.Detaillierte Daten zur Gesundheitsausgabenrechnung können in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 23611 abgerufen werden: https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/23611/details. Daten für das Jahr 2024 und eine Prognose für das Jahr 2025 werden am 2. April veröffentlicht.Zahl der Knie-OPs von 2005 bis 2024 knapp verdoppeltDer Einsatz eines künstlichen Kniegelenks (Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk) war im Jahr 2024 die siebthäufigste Operation bei vollstationären Patientinnen und Patienten: 249 200 Operationen insgesamt. Das waren knapp doppelt so viel (+93,3 %) wie noch im Jahr 2005 (128 900 Operationen).Mehr zu den 20 häufigsten Operationen 2024: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Krankenhauser/Tabellen/drg-operationen-insgesamt.htmlDaten zur Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk (OPS-Code 5-822) gibt es in der Datenbank GENESIS-Online (2005-2024): https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/aff9d822116 Staaten haben eine ZuckersteuerZur Stärkung der Gesundheitsprävention wurde die Einführung einer Zuckersteuer vorgeschlagen. Um den hohen Zuckerkonsum zu begrenzen, gab es 2024 nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in 116 Staaten eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. 2024 wurden in Deutschland 93 Liter zuckerhaltige Erfrischungsgetränke pro Kopf produziert. Weitere Daten zur Produktion zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke, dem jährlichen Zuckerverbrauch pro Kopf und Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Deutschland in unserer Pressemitteilung vom 12. Februar 2026: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/02/PD26_N012_42.html2,1 Milliarden Euro Einnahmen durch Alkoholsteuer im Jahr 2025Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 149,0 Millionen Liter Alkohol versteuert. Das waren 23,1 % weniger als im Vorjahr. Insgesamt erzielte der Bund 2025 durch die Alkoholsteuer (bis 2017: Branntweinsteuer) Einnahmen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Detaillierte Daten zur Alkoholsteuer liefert der Statistische Bericht "Alkoholsteuerstatistik": https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Verbrauchsteuern/Publikationen/Downloads-Verbrauchsteuern/statistischer-bericht-alkoholsteuerstatistik-5734401257005.xlsx?__blob=publicationFile&v=311,2 Liter reinen Alkohol trank jede Person ab 15 Jahren 202211,2 Liter reinen Alkohol trank jede Person ab 15 Jahren in Deutschland durchschnittlich im Jahr 2022. Das entspricht umgerechnet 448 Gläsern Bier à 0,5 Liter mit einem Alkoholgehalt von 5 Volumenprozent (% vol). Binnen zehn Jahren ist der Alkoholkonsum pro Kopf um knapp einen Liter gesunken, 2012 waren es noch 12,1 Liter reiner Alkohol.Weitere Daten zum Alkoholkonsum pro Kopf - auch im internationalen Vergleich - gibt es in der Pressemitteilung vom 5. Januar 2026: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/01/PD26_N001_61.html17,6 Milliarden Euro Einnahmen durch Tabaksteuer im Jahr 2025Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 66,4 Milliarden Zigaretten, 24 864 Tonnen Tabak-Feinschnitt, 2,1 Milliarden Zigarren und Zigarillos, 1 162 Tonnen Wasserpfeifentabak, 323 Tonnen klassischer Pfeifentabak sowie 1,5 Millionen Liter Substitute für Tabakwaren (z. B. Liquids für E-Zigaretten bzw. Verdampfer) versteuert. Insgesamt erzielte der Bund dadurch Einnahmen in Höhe von 17,6 Milliarden Euro. Ausführliche Ergebnisse und lange Zeitreihen zur Tabaksteuer sind über die Tabellen 73411 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar: https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/73411/detailsWeitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6247421