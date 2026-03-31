Die Straße von Hormus ist ein Nadelöhr des globalen Ölhandels. Sollte die Passage infolge des Iran-Kriegs noch weitere sechs bis acht Wochen nicht oder nur stark eingeschränkt passierbar sein, könnte der Ölpreis auf bis zu 200 Dollar je Barrel springen, warnen Experten. Nachdem am 28. Februar 2026 Israel und die Vereinigten Staaten ihre Angriffe auf den Iran begannen, sprang der Ölpreis binnen weniger Tage schnell und heftig in die Höhe - zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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