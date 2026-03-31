Entwickler:innen hatten sich bei der Microsoft-Tochter beschwert, weil die bei 1,5 Millionen sogenannten Pull-Requests "Produkthinweise" einblendete. Wer entwickelt, will eigentlich keine Reklame sehen. Bei der großen Developer-Plattform GitHub war das allerdings nicht der Fall: In über 1,5 Millionen Pull Requests wurden ungefragt Hinweise auf verschiedene Produkte eingefügt. Nach massiven Protesten der Entwickler-Community deaktiviert das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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