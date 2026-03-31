Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG



31.03.2026 / 15:17 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2026 Kursziel: 9,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Rückkehr auf den Wachstumspfad erst ab 2027 avisiert - LIDE-Aufträge bleiben zentraler Kurstreiber



LPKF hat vergangene Woche den Geschäftsbericht für 2025 und eine Guidance für das laufende Jahr veröffentlicht, die unterhalb unserer Prognose ausfiel. Gleichzeitig zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, mittelfristig zweistellige EBIT-Margen zu erreichen.



[Tabelle]



Solarsegment belastet Top Line-Entwicklung: LPFK erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 115,3 Mio. EUR (-6,2% yoy), was am unteren Ende der zuletzt reduzierten Guidance i.H.v. 115-125 Mio. EUR lag. Hauptgrund für diese Entwicklung war das Segment Solar mit einem Umsatzrückgang auf 28,3 Mio. EUR (Vorjahr: 41,2 Mio. EUR; -31,3%), welches durch fehlende Großaufträge im Neumaschinengeschäft beeinträchtigt war. Zudem zeigte sich ein erhöhter Konkurrenzdruck durch lokale Anbieter in China, die zwar technologisch schwächere, aber kostengünstige Alternativen zum Allegro-System von LPKF anbieten. Eine spürbare Erholung erwarten wir erst mit dem technologischen Wechsel hin zu Perovskit-Solarmodulen, die einen neuen Investitionszyklus bedingen.



Die übrigen Segmente entwickelten sich insgesamt weitgehend stabil, wobei insbesondere das Segment Welding trotz der Automotive-Schwäche positiv hervorstach. Mit einem Umsatz von 24,0 Mio. EUR (Vorjahr: 18,6 Mio. EUR) profitierte dieses maßgeblich von einem Großauftrag im Bereich Consumer Electronics.



LIDE-Fortschritt: Im strategisch wichtigsten Wachstumsfeld Advanced Packaging hat LPKF im vergangenen Jahr substanzielle Fortschritte erzielt, wenngleich eine hochvolumige Order weiterhin ausblieb. Dennoch konnte die Zahl installierter Systeme weiter gesteigert werden und soll auch im laufenden Jahr weiter zunehmen. Zudem kündigte das Unternehmen die Erweiterung des Produktportfolios um die Schritte Singulierung und perspektivisch Co-Packaged Optics an, um sich als strategischer Anbieter innerhalb der Halbleiterindustrie zu positionieren. Für ARRALYZE hingegen hat der Vorstand die eigenständigen Aktivitäten beendet und prüft den Verkauf an einen strategischen Partner.



'North Star' mit ersten Erfolgen: Im September 2025 hat LPKF das Restrukturierungsprogramm North Star unter Federführung des neuen CFO Peter Mümmler gestartet. Das erklärte Ziel ist eine zweistellige EBIT-Marge bis 2028, für die u.E. jedoch neben Kostendisziplin ein deutlich höherer Umsatz als aktuell notwendig sein dürfte. Erste Erfolge konnte das Unternehmen bereits durch das - trotz Erlösrückgang - leicht verbesserte operative Ergebnis von 0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR) verzeichnen. Das Programm umfasst Personalmaßnahmen, den Abbau ausgewählter Kostenpositionen sowie die Konsolidierung von Produktionsaktivitäten. In der GuV 2025 belasteten Restrukturierungskosten von 4,4 Mio. EUR sowie außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen (u.a. ARRALYZE,) in Höhe von 6,3 Mio. EUR das berichtete EBIT von -13,5 Mio. EUR erheblich.



Guidance unterhalb der Erwartungen: Die vom Unternehmen ausgegebene Guidance für 2026 liegt unter unserer bisherigen Erwartungen und reflektiert die anhaltend eingeschränkte Visibilität. LPKF stellt einen Umsatz von 105-120 Mio. EUR bei einer adj. EBIT-Marge von -3,0% bis +4,5% in Aussicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bereinigungen auch im kommenden Jahr mit rund 3-4% des Umsatzes weiterhin auf einem erhöhten Niveau liegen dürften und im Zusammenhang mit dem laufenden Restrukturierungsprogramm stehen. Unsere bisherigen Annahmen gingen von einem Solarumsatz von rund 30 Mio. EUR sowie der Umsatzrealisierung erster größerer LIDE-Aufträge aus. Beide Faktoren sehen wir aktuell nicht mehr in diesem Umfang gegeben, sodass wir unsere Prognosen entsprechend nach unten anpassen.



Fazit: LPKF hat ein ansprchsvolles Geschäftsjahr 2025 hinter sich gelassen. Die strukturellen Herausforderungen im Solarsegment wirken kurzfristig fort, sodass auch im laufenden Geschäftsjahr die Rückkehr auf den Wachstumspfad unwahrscheinlich erscheint. Aufgrund des hohen Potenzials und der Aussicht auf substanzielle Auftragsgewinne in den kommenden Quartalen im LIDE-Bereich bestätigen wir unser Kursziel von 9,00 EUR sowie unsere Kaufempfehlung.







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