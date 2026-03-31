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Dienstag, 31.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Rohstoff-Boom trifft Rekord-Bohrungen: Steht diese Aktie vor der nächsten Rally?
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WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL
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31.03.26 | 16:19
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Logistik/Transport
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Markus Weingran
31.03.2026 15:27 Uhr
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(1)

5 x Biokraftstoff und ein ETF: Nebius: Rechenzentrum in Finnland, DHL: Neuer Rekord und Redcare: Erholung

Vorschläge für höhere Zuzahlungen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten könnten Versandapotheken attraktiver machen - und dem Geschäftsmodell neuen Schub verleihen. Steht die Aktie vor einer nachhaltigen Trendwende?Biokraftstoffe: Die nächste große Wette der Energiewende? Während Ölpreise schwanken und Klimaziele immer ambitionierter werden, rückt ein lange nicht mehr beachteter Sektor wieder ins Rampenlicht: Biokraftstoffe. Unternehmen wie Neste, Darling Ingredients oder Verbio profitieren von einem globalen Umdenken und von politischem Rückenwind. Vor allem nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) gilt als Gamechanger für die Luftfahrtindustrie. Staaten fördern die Produktion massiv, …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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