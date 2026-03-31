5 x Biokraftstoff und ein ETF: Nebius: Rechenzentrum in Finnland, DHL: Neuer Rekord und Redcare: Erholung

Vorschläge für höhere Zuzahlungen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten könnten Versandapotheken attraktiver machen - und dem Geschäftsmodell neuen Schub verleihen. Steht die Aktie vor einer nachhaltigen Trendwende?Biokraftstoffe: Die nächste große Wette der Energiewende? Während Ölpreise schwanken und Klimaziele immer ambitionierter werden, rückt ein lange nicht mehr beachteter Sektor wieder ins Rampenlicht: Biokraftstoffe. Unternehmen wie Neste, Darling Ingredients oder Verbio profitieren von einem globalen Umdenken und von politischem Rückenwind. Vor allem nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) gilt als Gamechanger für die Luftfahrtindustrie. Staaten fördern die Produktion massiv, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran