Vaduz (ots) -Das Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur hat eine Umfrage zum Kulturverhalten in Liechtenstein in Auftrag gegeben. Die vom Liechtenstein-Institut durchgeführte repräsentative Umfrage liefert erstmals seit vielen Jahren eine umfassende empirische Grundlage zum kulturellen Leben im Land und bildet eine wichtige Basis für die Erarbeitung der Kulturstrategie.Die Ergebnisse zeichnen insgesamt ein positives Bild: Kunst und Kultur haben in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert und werden von einer grossen Mehrheit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wahrgenommen. Auch die Nutzung kultureller Angebote ist breit abgestützt und das bestehende Angebot wird mehrheitlich positiv bewertet.Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass die Herausforderungen weniger im Angebot selbst liegen. Als wichtigste Gründe für einen seltenen Kulturbesuch werden vor allem persönliche zeitliche Einschränkungen, fehlende Energie und andere Prioritäten im Alltag genannt. Angebotslücken oder Kosten spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle.Ein weiteres zentrales Ergebnis ist die Bedeutung der lokalen Verankerung der Kulturangebote: Besonders geschätzt werden breit zugängliche, lokale Angebote wie Musik, Veranstaltungen und die vielfältige Vereins- und Laienkultur. Diese Formen prägen das kulturelle Leben im Land wesentlich.Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni ordnet die Ergebnisse wie folgt ein:"Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Kultur in Liechtenstein breit getragen wird und auf einem soliden Fundament steht. Gleichzeitig wird deutlich, dass es weniger um ein Mehr an Angeboten geht, sondern darum, den Zugang weiter zu verbessern und Kultur noch stärker in den Alltag der Menschen zu bringen."Für die Weiterentwicklung der Kulturstrategie lassen sich aus dem Bericht klare Ansatzpunkte ableiten. Im Vordergrund stehen insbesondere die Förderung der kulturellen Teilhabe, eine stärkere Zielgruppenorientierung - vor allem im Hinblick auf junge Menschen - sowie die gezielte Stärkung der kulturellen Bildung. Gleichzeitig soll das bestehende Profil mit seiner starken lokalen Verankerung und breiten Abstützung weiterentwickelt werden.Der Bericht "Kulturverhalten in Liechtenstein" wurde im Auftrag des Ministeriums für Äusseres, Umwelt und Kultur durchgeführt und basiert auf einer repräsentativen Befragung der Bevölkerung. Sie liefert wichtige Hinweise für die zukünftige Ausrichtung der Kulturpolitik im Land.Der Bericht kann unter https://regierung.li/ministerium/16642/ministerium-fuer-auesseres-umwelt-kultur/themen abgerufen werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +4232366039Thomas.Bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100939298