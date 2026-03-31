Weimar (ots) -Ab 2. April startet die zweite Staffel der Audio-Show "Battle of the Nerds" von ARD Kultur. Erneut treten Eva Schulz und Ralph Caspers im Duell um das ultimative Nerd-Wissen an. Gecoacht werden sie jeweils von echten Super-Fans. Die Themen der aktuellen Staffel reichen von "Der Herr der Ringe" über "Sex And The City" bis hin zum Marvel Cinematic Universe. Insgesamt gibt es sieben neue Folgen, wobei die letzte Folge eine Überraschungsfolge ist. Bis zum 14. Mai gibt es jeden Donnerstag eine neue Episode in ARD Sounds (https://1.ard.de/BattleOfTheNerds) (ehemals ARD Audiothek) und überall, wo es Podcasts gibt.In der zweiten Podcast-Staffel von "Battle of the Nerds" treten Deutschlands bekannteste Wissensvermitteler:innen Eva Schulz ("Deutschland3000") und Ralph Caspers ("Wissen macht Ah!", "Quarks") gegeneinander an und werden dabei von den Super-Fans unterstützt. Ob Herr der Ringe, Star Trek oder die Alien-Filmreihe: in drei schnellen Spielrunden bringen die Nerds ihren Stars ihr jeweiliges Fandom näher. Das Besondere bei dieser Staffel: die siebte und letzte Episode wird eine Überraschungsfolge, ihr Inhalt bleibt bis zuletzt geheim.Ein weiteres Highlight: In einigen Episoden sind die deutschen Originalstimmen bekannter Film- und Serienstars in kurzen, eingesprochenen Audioelementen zu hören. Sie verleihen damit den jeweiligen Podcastfolgen eine besondere atmosphärische Klangfarbe. Mit dabei sind unter anderem Irina von Bentheim, die deutsche Stimme von Carrie Bradshaw ("Sex and the City"), Ernst Meincke, Stimme von Jean-Luc Picard in "Star Trek" oder Andreas Fröhlich, Synchronsprecher von Gollum / Sméagol in "Der Herr der Ringe"-Trilogie.Jede Episode starten Eva und Ralph ohne Vorwissen in ein neues Abenteuer und lernen mit jeder Runde dazu. Show-Notar Nilz Bokelberg passt genau auf und legt jedes Wort der Nerds auf die Goldwaage: Falsche Aussagen führen zu Punktabzug, und im großen Finale müssen Eva und Ralph in einem Quiz gegeneinander antreten: Wer hat besser aufgepasst und holt sich am Ende die Nerdkrone? Kann Eva ihre Nerdkrone aus Staffel eins verteidigen? Oder schafft es Ralph auszugleichen?Die Super-Fans, die den beiden zur Seite stehen, sind echte Expertinnen und Experten ihrer Welten - manche seit ihrer Kindheit, andere bereits in zweiter oder dritter Generation. Sie alle eint große Leidenschaft und beeindruckendes Detailwissen rund um ihre Lieblingsserien.Die Audio-Show von ARD Kultur ist eine Liebeserklärung an die Serien- und Filmkultur und rückt das Nerdtum ins Rampenlicht. "Battle of the Nerds" zeigt, dass Pop- und Nerdkultur längst Teil unserer Alltagskultur sind und wie sehr Filme und Serien unser Denken und Erzählen prägen. Der Podcast besticht durch charismatische Hosts, leidenschaftliche Superfans und ganz viel Serien-Wissen und spannende Film-Trivia. Genau das Richtige für Nerds und solche, die es werden wollen."Battle of the Nerds" ist eine Produktion von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Bei Pool Artists sind Wenzel Burmeier (Redaktionsleitung), Militsa Tekelieva (Produktionsleitung) und Felix Böhme (Projektleitung) verantwortlich. Die redaktionelle Betreuung bei ARD Kultur liegt bei Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Franciscus Wenner.Die sieben einstündigen Folgen erscheinen ab 2. April 2026 wöchentlich in ARD Sounds (https://1.ard.de/BattleOfTheNerds) (ehemals ARD Audiothek) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.Die Episoden im ÜberblickAb 2. April: Folge 1 "Herr der Ringe"Ab 9. April: Folge 2 "Marvel Cinematic Universe"Ab 16. April: Folge 3 "Sex And The City"Ab 23. April: Folge 4 "Star Trek"Ab 30. April: Folge 5 "Alien"Ab 7. Mai: Folge 6 "Harry Potter"Ab 14. Mai: Folge 7 "Überraschungsfolge"https://1.ard.de/BattleOfTheNerdsPressekontakt:Julia Holzberg, Presse und Marketing ARD KulturE-Mail: julia.holzberg@ardkultur.deChristian Esser, Barbarella Entertainment,E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6247446