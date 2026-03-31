Köln (ots) -Mit XYRAS bringt der Kölner Programmierer Sebastian Glomb nach jahrelanger Entwicklungsarbeit den weltweit ersten Headtracker auf den Markt, der plattformübergreifend auf Playstation, Xbox und PC funktioniert. Er übersetzt die kleinsten Kopfbewegungen in eine flüssige Kamerasteuerung: In Renn- und Flugsimulationen entsteht so ein deutlich realistischeres immersives Gefühl, in Shooter-Games wird das Zielen schneller und intuitiver. Die Einrichtung erfolgt unkompliziert über einen kompakten Bewegungssensor, der am Kopfhörer angebracht wird.Wenn Sebastian Glomb vom Gaming spricht, geht es ihm vor allem um das Erleben digitaler Welten. Besonders immersive Spiele wie Flug- und Weltraumsimulationen haben es dem Kölner angetan. Dort entscheidet die Perspektive darüber, ob sich ein virtuelles Cockpit real anfühlt", sagt Glomb. Genau hier entstand bei ihm oft Frust: "Die verfügbaren Systeme, um Spiele immersiver zu machen, waren entweder teuer oder technisch umständlich. Virtual-Reality-Brillen sind zwar eindrucksvoll, aber nicht überall einsetzbar und für längere Spielsessions oft unbequem. Als Spielender agiere ich entweder bewegungseingeschränkt oder entkoppelt von der realen Welt. Eine Lösung, die all diese Probleme adressiert, fehlte bisher."Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus entwickelte der passionierte Gamer erste Prototypen zunächst für den Eigengebrauch. Parallel zu seinem Maschinenbaustudium lötete und programmierte er die erste Version des Headtrackers XYRAS. "Als klar wurde, wie natürlich sich das Spielen plötzlich anfühlt, entschloss ich mich, das Produkt auf den Markt zu bringen", so Glomb. Gemeinsam mit seinem Vater, Reiner Glomb, gründeten sie daraufhin das Start-up G-Vision.Entwickelt und gefertigt wird XYRAS vollständig in Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum und unterstützt durch zwei ZIM-Förderprojekte wurde die Technologie bis zur Serienreife gebracht. Reiner Glomb verantwortet heute die Koordination von Partnern und die operative Umsetzung. Der Markteintritt erfolgte im Dezember 2025 mit einem Soft-Launch im deutschen Online-Handel, langfristig soll das Produkt weltweit vertrieben werden.Immersive Spielerlebnisse gelten seit Jahren als einer der wichtigsten Trends in der Gaming-Branche. Mit XYRAS zeigt ein junges Start-up aus Deutschland, dass technologische Innovation und neue Spielerlebnisse nicht nur im Silicon Valley, sondern auch hierzulande entstehen können.Pressekontakt:Chris Flatochris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: G-Vision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182281/6247454