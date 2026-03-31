Berlin (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von Gateway Real Estate:Auf der Grundlage vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen geht die Gateway Real Estate AG (ISIN DE000A0JJTG7 WKN A0JJTG) davon aus, dass das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 110 bis 120 Mio. EUR und einem EBIT adjusted von 20 bis 30 Mio. EUR abgeschlossen wird. Die Gesellschaft weist als EBIT adjusted das Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen aus. (31.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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