Elvah, Datenanbieter für den Lademarkt und seit 2023 eine Tochter von E.ON One, hat zum zweiten Mal in seiner Unternehmensgeschichte einen Insolvenzantrag gestellt. Elvah peilt nun die Fortführung des Unternehmens im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses an. Elvah war 2021 als App mit einer Lade-Flatrate gestartet, stellte dann 2022 auf ein Prepaid-Modell um und verfolgte zudem die Vision, mit seiner Softwarelösung Elektroautos zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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