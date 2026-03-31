© Foto: Sascha Lotz/dpaEli Lilly fordert von Großbritannien Preiserhöhungen und das Ende des Rabattprogramms, andernfalls werden Investitionen in Forschung und Produktion gestoppt.Eli Lilly fordert von Großbritannien, regelmäßigen Preiserhöhungen für Medikamente im staatlichen Gesundheitsdienst zuzustimmen und ein milliardenschweres Rabattprogramm schrittweise abzuschaffen. Andernfalls werde der US-amerikanische Arzneimittelhersteller seine Investitionen in Großbritannien nicht wieder aufnehmen, berichtete die Financial Times. Eli Lilly befindet sich in Gesprächen mit britischen Ministern darüber, dass Großbritannien mehr für seine Medikamente bezahlen soll, sagte Patrik Jonsson, Präsident des internationalen …Den vollständigen Artikel lesen
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