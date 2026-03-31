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Neuer allgemeiner Gesundheitsanspruch für Soja in Australien und Neuseeland



31.03.2026 / 16:05 CET/CEST

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Neue Behauptung bekräftigt die positive Rolle von Sojaprotein für die Herzgesundheit CHESTERFIELD, Mo., 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Der U.S. Soybean Export Council (USSEC) und Soy Nutrition Institute Global (SNI Global) begrüßen eine neue allgemeine Soja-Herzgesundheitsangabe in Australien und Neuseeland.1 Ähnliche Angaben gibt es bereits in den Vereinigten Staaten,2 Kanada,3 und Japan,4 was die Rolle von Sojaprotein bei der Unterstützung der Herzgesundheit weltweit unterstreicht. Die genehmigte Angabe lautet wie folgt: "Der tägliche Verzehr von 20-25 g isoliertem Sojaprotein aus Lebensmitteln oder Getränken als Teil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung trägt zur Herzgesundheit bei, indem er einen gesunden Cholesterinspiegel unterstützt." Isoliertes Sojaprotein, das aus Sojabohnen gewonnen wird, enthält 90 % Eiweiß und ist ein hochwertiges Protein, das alle neun essenziellen Aminosäuren in den Mengen liefert, die Kinder und Erwachsene benötigen.5 Es kann den Nährwert von Lebensmitteln und Getränken wie Riegeln, Müsli, Backwaren, Fleischalternativen und angereicherten pflanzlichen Milchprodukten erhöhen. Schon ein bis zwei Portionen Sojalebensmittel pro Tag - wie ein Sojaproteinriegel (~17 g Protein) oder ein Getränk (15-20 g Protein) - können 20-25 g Sojaprotein liefern. Herzkrankheiten sind nach wie vor ein weltweites Gesundheitsproblem, und ein abnormaler Cholesterinspiegel ist ein wichtiger Risikofaktor.6 Die Forschung unterstützt die cholesterinsenkende Wirkung von Sojaprotein.7 Sojalebensmittel fördern die Herzgesundheit, indem sie hochwertiges Eiweiß liefern, das zur Senkung des Gesamt- und LDL-Cholesterins beiträgt und gleichzeitig von Natur aus wenig gesättigte Fette enthält. "Rund 60 % der australischen Erwachsenen und ein erheblicher Teil der Neuseeländer haben abnormale Blutfettwerte; daher stellt eine Ernährung mit Soja eine praktische Ernährungsstrategie dar, um einen optimalen Cholesterinspiegel und die Gesundheit des Herzens aufrechtzuerhalten", so Alan Barclay, PhD, Hauptautor des Beitrags von Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). Gemäß den Bestimmungen der FSANZ müssen allgemeine gesundheitsbezogene Angaben wissenschaftlich untermauert sein, strenge Kriterien für die Erstellung von Nährwertprofilen erfüllen und dürfen in Australien und Neuseeland auf Lebensmitteletiketten und damit verbundenen Marketingmaterialien erscheinen. "Die Anerkennung der Vorteile von Sojaprotein für die Herzgesundheit unterstreicht den Wert, den US-Soja liefert, von Landwirten, die nachhaltige Sojabohnen anbauen, bis hin zu Unternehmen, die weltweit nahrhafte Sojalebensmittel und -öle herstellen", sagte Will McNair, USSEC-Direktor für Sojalebensmittel und -öle. Der Geschäftsbereich Food Ingredients der IFF unterstützte die Einführung dieses allgemeinen Gesundheitsversprechens und unterstrich damit sein Engagement, die Zugänglichkeit und die Wirkung sojabasierter Nahrungsmittel in Australien und Neuseeland zu verbessern. Die IFF wird die Federführung bei der Umsetzung des Programms in der gesamten Region übernehmen. Teilweise finanziert vom USDA FAS und dem United Soybean Board Medienkontakt:

Kerrey Kerr-Enskat, USSEC

kenskat@ussec.org Sarah Alsager, SNI Global

Sarah.alsager@sniglobal.org 1 Food Standards Australia New Zealand , Notified Food Health Relationships to Make a Health Claim, Januar 2026

2 Code of Federal Regulations , title-21/section-101.82, October 1999

3 Summary of Health Canada's Assessment of a Health Claim about Soy Protein and Cholesterol Lowering , Government of Canada, March 2015

4 Food for Specified Health Uses (FOSHU) , Ministry of Health, Labour and Welfare, Approved FOSHU Products Chart, Retrieved February 2026

5 Hughes, G.J., Ryan, D.J., Mukherjea, R. und Schasteen, C.S., "Protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS) for soy protein isolates and concentrate: Kriterien für die Bewertung", J. Landwirtsch. Food Chem., 59, 12707-12712. Dez 2011.

6 Soy + Heart Health , United Soybean Board, Juli 2022

7 The Journal of Nutrition , Blanco Mejia S, Messina M, Li SS, Viguiliouk E, Chiavaroli L, Khan TA, Srichaikul K, Mirrahimi A, Sievenpiper JL, Kris-Etherton P, Jenkins DJA. Eine Metaanalyse von 46 von der FDA identifizierten Studien zeigt, dass Sojaprotein die zirkulierenden LDL- und Gesamtcholesterinkonzentrationen bei Erwachsenen senkt. J Nutr. 2019;149(6):968-981. doi:10.1093/jn/nxz020. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2943593/USSEC_and_SNI_Global_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/neuer-allgemeiner-gesundheitsanspruch-fur-soja-in-australien-und-neuseeland-302728987.html



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