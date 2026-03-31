Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Edelmetallpreise stark zurückgelaufen. Besonders hart traf es dabei den Silberpreis, der in der Spitze um bis zu -35% korrigierte. Doch seit dem Tief vor einer Woche bei 61,02 US$ kann Silber wieder zulegen, am Dienstag zieht der Preis um mehr als +5% an. Ist die Talsohle damit endgültig durchschritten? Nach Abverkauf auf Erholungskurs Der Konflikt im Nahen Osten hat in den vergangenen Wochen zu einem deutlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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