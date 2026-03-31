© Foto: OpenAIBenzinpreise steigen weltweit: Kanada verzeichnet einen Anstieg von 21 Prozent, die USA sogar einen Anstieg von 26 Prozent. Wie lange bleibt der Trend? Die kanadischen Benzinpreise werden im März voraussichtlich insgesamt etwa um 21 Prozent steigen, wie die Bank of Montreal (BMO) am Dienstag mitteilte. Das wäre der größte monatliche prozentuale Anstieg der Benzinpreise seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950, wie MT Newswires berichtet. Mit einem Gewicht von 3,2 Prozent im Verbraucherpreisindex wird dieser Faktor allein die Verbraucherpreise im März um fast 0,7 Prozentpunkte anheben, so die Bank. Dabei sind noch keine Auswirkungen auf die Preise für Heizöl, Diesel, Düngemittel und …Den vollständigen Artikel lesen
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