DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. April (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q Diffusionsindex Großunternehmen PROGNOSE: 17 zuvor: 15 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 50,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 50,9 *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV *** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute, (10:00 PK) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 50,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 51,7 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,1% 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro *** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag 14:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in American Enterprise Institute *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +39.000 Stellen zuvor: +63.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 51,2 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 52,1 zuvor: 52,4 *** 16:00 US/Lagerbestände Januar PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - Verkürzter Handel in Norwegen ===

* keine Konsensprognose, da Analysten nur selten das Ergebnis der zweiten

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March 31, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)

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