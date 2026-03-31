München (ots) -Fachkräftemangel, demografischer Wandel und steigende Erwartungen an Arbeitgeber stellen das Handwerk vor große Herausforderungen. Mit dem betrieblichen Vorsorgemanagement (bVM) bietet der Münchener Verein eine ganzheitliche Lösung für Betriebe - jetzt nochmals gestärkt durch die optimierte betriebliche Gruppenunfallversicherung.Das bVM des Münchener Verein vereint folgende zentrale Vorsorgebausteine in einem integrierten Konzept und ermöglicht es Handwerksbetrieben so moderne und nachhaltige Benefits ohne großen Aufwand anzubieten, um sich auch im Wettbewerb mit großen Unternehmen als starker Arbeitgeber positionieren zu können:Optimierte Gruppenunfallversicherung (GUV): Absicherung für den Fall der FälleUm Betriebe stets mit modernsten Lösungen zu versorgen, wurde die betriebliche Gruppenunfallversicherung des Münchener Verein jüngst optimiert, unter anderem durch Erhöhung der inhaltlichen Summen. Sie bietet Handwerksbetrieben und deren Belegschaft damit einen unverzichtbaren Rundum-Schutz, der die Lücken der gesetzlichen Unfallversicherung jetzt noch besser schließt. Dieser Schutz geht weit über die gesetzliche Absicherung hinaus, da er Mitarbeitende nicht nur bei Arbeits- und Wegeunfällen, sondern auch bei Freizeit-, Sport- sowie Haushaltsunfällen absichert und das weltweit rund um die Uhr. Die GUV ermöglicht damit einen unkomplizierten Zugang zur Absicherung für die Belegschaft und stärkt so die Loyalität und Motivation im gesamten Team. Sie ist dadurch ein äußerst attraktives Instrument zur Mitarbeitendenbindung und ein klares Signal der Wertschätzung.Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht die Bedeutung der GUV:Ein Bau-Handwerker erleidet in seiner Freizeit bei einem unverschuldeten Radunfall einen komplizierten Beinbruch und Wirbelbrüche, die zu einer Querschnittslähmung sowie 100% Invalidität führen. Da die gesetzliche Unfallversicherung bei Freizeitunfällen nicht leistet, sichert die Gruppenunfallversicherung den Betroffenen finanziell ab: Er erhält eine Invaliditätsleistung (berechnet aus Grundsumme multipliziert mit Progression) und eine lebenslange monatliche Zahlung in Höhe der versicherten Unfallrente.Dieses Beispiel unterstreicht, wie wichtig umfassender Schutz ist, um finanzielle Folgen von Unfällen abzufedern, ganz egal, ob während der Arbeit oder in der Freizeit.Die Unfallversicherung des Münchener Verein wurde deshalb von ASCORE Analyse jüngst zum "Tarif des Monats" gekürt:https://ascore.de/muenchener-verein-allgemeine-versicherungs-ag-premium/Betriebliche Krankenversicherung (bKV): Gesundheit als MehrwertMit der bKV erhalten Mitarbeitende Zugang zu zusätzlichen Gesundheitsleistungen, Beratungshotlines, Arzttermin-Services und telemedizinischen Leistungen. Herzstück der Absicherung ist zudem ein individuelles Gesundheitsbudget von bis zu 1.500 Euro pro Jahr oder - je nach Tarif - der Privatpatientenstatus im Krankenhaus. Unternehmen setzen damit ein klares Zeichen für Wertschätzung und Fürsorge. Gerade im Handwerk, wo körperliche Belastungen zum Berufsalltag gehören, steigert ein erweitertes Gesundheitsangebot die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden spürbar.Betriebliche Altersvorsorge (bAV): Zukunft aktiv gestaltenDie bAV schafft finanzielle Perspektiven über das Berufsleben hinaus. Attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, flexible Gestaltungsmöglichkeiten und eine gesteigerte Beitragsbemessungsgrenze machen sie zu einem äußerst interessanten Instrument der Mitarbeitendenbindung. Darüber hinaus profitieren insbesondere Beschäftigte mit geringerem Einkommen von der staatlich geförderten Geringverdiener-Rente nach § 100 EStG, die zusätzlich unterstützt. Betriebe stärken damit nicht nur die soziale Absicherung ihrer Teams, sondern auch ihre Position im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte.Betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung (bBU): Arbeitskraft umfassend absichernMit der betrieblichen Berufsunfähigkeitsversicherung (bBU) sichern Unternehmen ihre Mitarbeitenden gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit ab, welche gerade im Handwerk eine der existenziellsten Gefahren für Erwerbstätige darstellt. Flexible Finanzierungsmodelle ermöglichen passgenaue Lösungen, die sich an Mitarbeitende und Betrieb anpassen lassen. Zudem ermöglicht die bBU des Münchener Verein ab zehn Mitarbeitenden einen erleichterten Zugang zur Absicherung, bei dem lediglich eine Erklärung des Arbeitgebers zur Arbeitsfähigkeit erforderlich ist.Mit dem betrieblichen Vorsorgemanagement bietet der Münchener Verein Handwerksbetrieben so insgesamt eine starke und modulare Lösung, um Mitarbeitende bestmöglich abzusichern, langfristig zu binden und die eigene Arbeitgebermarke zukunftssicher aufzustellen.Interessiert? Unser bVM-Experte Tobias Kramm (Kramm.Tobias@muenchener-verein.de) steht Ihnen für Rückfragen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung!Weitere Informationen finden Sie hier: Betriebliches Vorsorgemanagement (https://www.muenchener-verein.de/geschaeftskunden/betriebliches-vorsorgemanagement/betriebliches-vorsorgemanagement/)Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6247495