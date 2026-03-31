DJ Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im März stärker als erwartet

DOW JONES--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im März weitaus deutlicher als erwartet eingetrübt. Der Indikator sank auf 52,8 (Februar: auf 57,7) Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 55,1 Punkten erwartet. Der Frühindikator lag damit weiterhin über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

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March 31, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)

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