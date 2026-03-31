Die Stadtwerke-Tochter TüBus baut in Tübingen die Ladeinfrastruktur für ihre wachsende Elektrobus-Flotte aus. An einem künftigen Bus-Ladestandort in der Schaffhausenstraße beginnen nun die ersten Vorbereitungen. Parallel dazu sollen in den kommenden zwei Jahren 20 neue E-Busse eintreffen. Insgesamt sollen auf dem Gelände des früheren Autohauses Kimmerle in der Universitätsstadt im Zentrum Baden-Württembergs 21 Ladeplätze entstehen. Dafür werden die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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