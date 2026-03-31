© Foto: Uli Deck/dpaDer Rohölpreis (Brent) liegt derzeit über 100 US-Dollar, ist stark volatil und vom Ausgang des Iran-Kriegs abhängig. Gold als Krisenmetall hat sich bis jetzt nicht bewährt. Warum?Seit dem Iran-Krieg lässt sich folgendes Phänomen beobachten: Das Steigen des Ölpreises korreliert mit dem Fallen von Gold. Umgehkehrt scheint dies auch zu gelten derzeit: sinkt Öl, steigt Gold. Warum ist das so? Vor dem Iran-Krieg gingen durch die Straße von Hormus 13,5 Millionen Barrel Öl täglich. Insgesamt sind das rund 40 Millionen Barrel monatlich, die zugleich auch dem Gesamtmarkt fehlen. Auf eine schnelle Einigung setzen die Analysten von Citi nicht. Sie rechnen mit einer Chance von 20 Prozent, dass es zu …Den vollständigen Artikel lesen
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