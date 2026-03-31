© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAINicht nur Öl wird teurer: Der Iran-Krieg bringt zentrale Rohstoffe für Chips unter Druck - mit Folgen für KI, Industrie und Verteidigung weltweit.Der Krieg im Iran bringt die globalen Rohstoffmärkte zunehmend aus dem Gleichgewicht. Während die Aufmerksamkeit auf Ölpreisen liegt, steigen die Preise für weniger bekannte, aber entscheidende Materialien deutlich. Wolfram, Schwefel und Helium verteuern sich teils stärker als Energie, wie CNBC berichtet. Diese Stoffe sind essenziell für die Halbleiterproduktion. Wolfram sorgt für elektrische Verbindungen in Chips, Schwefelsäure reinigt Wafer. Helium stabilisiert Fertigungsprozesse, indem es unerwünschte chemische Reaktionen verhindert. Damit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE