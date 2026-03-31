Der wilde Ritt an den Märkten hält an. Nun steht auch der Quartalswechsel bevor - ein wichtiger Zeitpunkt für alle institutionellen Börsenakteure. Hier finden regelmäßig große Positionsänderungen statt und ein paar wenige, spezielle Finanzdienstleister profitieren klar vom hohen Transaktionsvolumen. Wer jetzt richtig abkassieren will, sollte schnell sein.Der Quartalswechsel - also der Übergang vom 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember - ist weit mehr als nur ein kalendarisches Datum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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