Damoklesschwert Zinsentwicklung! BUND-Future im Chart-Check

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Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, mit dem Euro-BUND-Future. Während die Europäische Zentralbank die Zinsen stabil hält, zeigt die Charttechnik einen historischen Tiefststand des Euro-BUND-Futures seit den vergangenen drei Jahren. Nach dem Fall unter langjährige Marken stellt sich nun die Frage, ob das Marktumfeld jetzt Einstiegschancen bietet, oder ein weiterer Fall bevorsteht. Jörg Scherer ordnet den aktuellen Tiefststand ein und zeigt, welche Schlüsselmarken für eine Stabilisierung entscheidend sind. Welche charttechnischen Implikationen im Vergleich die 10-jährige Rendite Deutschlands hat, erfahren Sie in diesem Video.



Des Weiteren findet heute, den 31. März um 18:30 Uhr, unser Webinar zum Thema

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HSBC Daily Trading TV vom 31.03.2026: Damoklesschwert Zinsentwicklung!









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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









