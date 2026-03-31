Diese Loser-Aktie aus dem MDAX ist lange Zeit einfach nur gefallen, doch jetzt geht es mit den Kursen plötzlich deutlich nach oben. Das steckt hinter dem Kurssprung und darum könnte jetzt noch mehr Potenzial möglich sein. Am Dienstag ziehen die Aktien von Redcare Pharmacy massiv an und schießen mehr als 13 Prozent nach oben. Bereits am Montag konnten die Loser-Werte anziehen, doch dennoch steht seit Jahresanfang ein Minus von 42 Prozent zu Buche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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