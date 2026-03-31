Der Iran-Konflikt, geopolitische Spannungen und Wolfram: Alles zusammen könnte die Rohstoffmärkte explodieren lassen. Was das für Anleger bedeutet.Im neuesten Video von Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, dreht sich alles um die geopolitischen Spannungen und deren Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte, die für Anleger zunehmend wichtig werden. Besonders im Fokus steht dabei das kritische Metall Wolfram, das in der Rüstungsindustrie, insbesondere bei Raketen und Munition, eine zentrale Rolle spielt. Willhöft erklärt, dass die USA zunehmend auf Wolfram angewiesen sind, jedoch selbst nur begrenzte Ressourcen dieses Metalls besitzen. Rund 83 Prozent der Wolframproduktion kommen aus China, …Den vollständigen Artikel lesen
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