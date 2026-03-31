Bitcoin und viele Altcoins hängen jetzt seit gut zwei Monaten im Range fest - und genau jetzt wird's spannend: Bear-Flag oder kommt doch der Ausbruch? Die Märkte reagieren extrem sensibel auf alles rund um den Iran-Konflikt, inklusive US-Ultimatum und möglicher Eskalation. Gleichzeitig wird das Makro-Umfeld eher schwieriger: steigende Inflationserwartungen, stärkerer Dollar und laut Fed Watch Tool erstmal keine Zinssenkungen in Sicht. Technisch spitzt sich das Ganze zu: Wichtige Supports bei NASDAQ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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