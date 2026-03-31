Dank einer strategischen Partnerschaft mit den Entwicklern der HECA-Methodik kann Intelex die erste speziell entwickelte digitale Lösung zur Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention schwerer Verletzungen und Todesfälle (SIF) anbieten

Intelex Technologies ULC, ein weltweit führender Anbieter von Management-Software für Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Qualität (EHSQ), gab heute eine strategische Partnerschaft mit Safety Function dem Entwickler der HECA-Methodik sowie die gleichzeitige Einführung der Intelex HECA-Anwendung bekannt. Die Partnerschaft verfolgt das gemeinsame Ziel, die weltweite Einführung der HECA-Methodik voranzutreiben und schwere Verletzungen und Todesfälle (SIFs) weltweit zu verhindern.

Ein neuer Maßstab für die Prävention von SIF

Eine von Fachkollegen begutachtete Studie unter der Leitung von Dr. Matthew Hallowell, dem CEO von Safety Function, stellt eine grundlegende Annahme im Bereich der Sicherheit in Frage: nämlich dass die Verringerung leichter Verletzungen schwerwiegende Unfälle verhindern würde. Die Erkenntnisse belegen das Gegenteil. Die Gefahren, die zu leichten Verletzungen führen, unterscheiden sich grundlegend von denen, die schwere Verletzungen verursachen, und eine Verbesserung des einen Bereichs führt nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung des anderen. Bislang fehlte ein einheitliches, standardisiertes Verfahren zur Beurteilung, ob wirksame Kontrollmaßnahmen für lebensgefährliche Risiken wie Arbeiten in der Höhe, unter Spannung stehende elektrische Anlagen, hängende Lasten und mobile Geräte vorhanden sind.

"Was wir gelernt haben, ist ebenso einfach wie folgenreich", sagte Dr. Hallowell. "SIFs werden durch Gefahren mit hoher Energie ausgelöst und durch gezielte Schutzmaßnahmen verhindert, die ausreichen, um die Energie zu mindern, und die nicht von einer fehlerfreien menschlichen Leistung abhängen. High-Energy Control Assessments (HECA) quantifizieren Sicherheit als den Anteil hochenergetischer Gefahren, für die eine wirksame direkte Kontrollmaßnahme vorhanden ist, und übersetzen dies in eine praktische Methode zur Leistungsbewertung während des normalen Arbeitsablaufs. Durch die Bewertung von Kontrollmaßnahmen im Rahmen routinemäßiger Sicherheitsbegehungen verlagert HECA den Fokus der Sicherheit vom Zählen von Ergebnissen hin zur Bewertung der Bedingungen, die auf ein SIF-Risiko hindeuten. Die Plattform von Intelex ermöglicht es, dies konsistent und in großem Maßstab anzuwenden, mit höherer Standardisierung, Transparenz und umsetzbaren Erkenntnissen im gesamten Unternehmen."

Umsetzung der SIF-Prävention

Die Intelex HECA-Anwendung, die auf die HECA-Methodik von Safety Function abgestimmt ist, ermöglicht es EHS-Verantwortlichen:

hochenergetische Gefahren mit SIF-Potenzial zu identifizieren und systematisch zu überwachen

die Wirksamkeit kritischer Kontrollmaßnahmen in Echtzeit zu bewerten

SIF-Risiken nach Standort, Aufgabe, kritischer Gefahr und Energiequelle zu quantifizieren und deren Entwicklung zu verfolgen

der Unternehmensleitung quantifizierbare, zukunftsorientierte Daten zur Verfügung zu stellen, um Sicherheitsinvestitionen dort zu priorisieren, wo sie am dringendsten benötigt werden

Die HECA-Anwendung von Intelex steht den Kunden ab sofort zur Verfügung. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.intelex.com/heca

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