PARIKKALA (dpa-AFX) - Wenige Tage nach dem Absturz ukrainischer Drohnen in Finnland ist erneut eine unbekannte Drohne auf finnischem Boden entdeckt worden. Nach Angaben des Grenzschutzes befand sich der unbemannte Flugkörper auf dem Eis des Pyhäjärvi-Sees in Parikkala an der Ostgrenze des Landes, wie der finnische Rundfunk berichtete. Zu Herkunft und Art der Drohne gab es zunächst keine Angaben.

Der Grenzschutz sperrte ein Gebiet um den See demnach ab. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser während der Ermittlungen sicherheitshalber zu verlassen. Berichte über Verletzte gab es nicht. Finnland teilt im Osten eine rund 1.340 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Schon der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage



Am Wochenende waren mehrere ukrainische Drohnen im Südosten Finnlands abgestürzt. Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo hatte die Luftraumverletzung als ernste Angelegenheit bezeichnet. Kiew hatte sich für den Vorfall bei den Finnen entschuldigt. Am wahrscheinlichsten sei, dass die Drohnen durch elektronische Störsignale der russischen Flugabwehr vom ursprünglichen Kurs abgebracht worden seien, hieß es.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in die Lufträume der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen und mitunter abgestürzt. Die Hintergründe des Vorfalls in Finnland am Dienstag waren aber zunächst noch unklar./wbj/DP/stw