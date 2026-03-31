FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. April





MITTWOCH, DEN 1. APRILTERMINE UNTERNEHMEN09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:00 DEU: Amprion, Online-Pk zu den Jahreszahlen10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 202617:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Q119:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, HauptversammlungUSA: Pkw-Absatz 3/26TERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: Tankan Q1/2602:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/2609:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/2609:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/2609:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Frühjahrsgutachten 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/2610:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/2614:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/2614:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/2615:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/2616:30 USA: EIA, Ölbericht18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking



DONNERSTAG, DEN 2. APRILTERMINE UNTERNEHMEN10:30 LUX: SES, HauptversammlungTERMINE KONJUNKTUR08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/2610:00 EUR: EZB Monatsbericht11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/2614:30 USA: Handelsbilanz 2/2614:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen» Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.

FREITAG, DEN 3. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

Feiertag "Karfreitag"



AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet



MONTAG, DEN 6. APRILTERMINE UNTERNEHMEN---

TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: ISM Services 3/26



HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



DIENSTAG, DEN 7. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26



SONSTIGE TERMINE

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MITTWOCH, DEN 8. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht

08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: FedEx, Freight Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll



SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

DONNERSTAG, DEN 9. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 10. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26

14:30 USA: Realeinkommen 3/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025

18:00 RUS: BIP Q4/25

18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26



SONSTIGE TERMINE

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MONTAG, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden

13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26

14:00 POL: Handelsbilanz 2/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

DIENSTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26

06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

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