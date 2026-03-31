In Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen sind nur noch Elektrobusse unterwegs. Wie die Stadt mitteilt, wurden am 29. März die letzten beiden verbliebenen Buslinien 19 und 5C auf Elektrobetrieb umgestellt. Damit hat Kopenhagen den letzten Schritt auf dem Weg zum emissionsfreien Busverkehr vollzogen. Bereits 2016 beschloss die Stadtverwaltung Kopenhagen, alle 42 städtischen Buslinien auf emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen. Seither wurde eine Linie nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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