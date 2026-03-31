Im freundlichen Marktumfeld legen am Dienstag auch Rüstungsaktien auf breiter Front wieder zu. Der Blue Chip Rheinmetall kann sich dabei von Elf-Monats-Tief lösen und zählt zu den Top-Performern im DAX. Eine Partnerschaft mit Boeing und eine neue Studie der Citigroup stehen nachrichtentechnisch im Fokus.Rheinmetall ist mit Boeing eine strategische Partnerschaft für das MQ-28 Ghost Bat eingegangen. Das unbemannte Kampfflugzeug wurde laut Unternehmensmitteilung in Australien für die Royal Australian ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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