Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) fordert die Regierungen, die sich in Yaoundé, Kamerun, zur 14. Ministerkonferenz der WTO versammelt haben, nachdrücklich auf, die Fortführung des seit langem bestehenden Moratoriums für bestimmte Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums bekannt als "Beschwerden wegen Nichtverletzung" im Rahmen des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) der Welthandelsorganisation sicherzustellen.

Dieses Moratorium hat dazu beigetragen, Länder vor Anfechtungen vor der WTO zu schützen, weil sie die TRIPS-Flexibilitäten genutzt haben, um der öffentlichen Gesundheit Vorrang vor dem Patentschutz einzuräumen. Ein Auslaufen des Abkommens würde in einem entscheidenden Moment zu einer schädlichen Unsicherheit für die globale Gesundheitspolitik führen.

Generika ermöglicht durch TRIPS-Flexibilitäten wie Zwangslizenzen haben entscheidend dazu beigetragen, den Zugang zu HIV-Behandlungen zu erweitern, die Preise drastisch zu senken und die Ausweitung der Behandlung auf Millionen von Menschen weltweit zu ermöglichen. Aber es geht hier nicht nur um HIV. Die COVID-19-Pandemie hat die Folgen eines eingeschränkten Zugangs zu Medikamenten, Impfstoffen und Gesundheitstechnologien deutlich gemacht, insbesondere für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die Wahrung des politischen Handlungsspielraums für Regierungen, im öffentlichen Interesse zu handeln, bleibt sowohl bei Krankheiten als auch bei künftigen Gesundheitsnotfällen von entscheidender Bedeutung.

"In einer Zeit zunehmender globaler Unsicherheit müssen die Länder die Fähigkeit bewahren, entschlossen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu handeln", sagte Michael Weinstein, President der AHF. "Die Verlängerung des Moratoriums ist von entscheidender Bedeutung, um den Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln und Gesundheitstechnologien zu gewährleisten. Die WTO-Mitglieder sollten die Flexibilitäten, die sich bei der Bewältigung von HIV, COVID-19 und künftigen Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit als unverzichtbar erwiesen haben, stärken und nicht einschränken."

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Organisation im Bereich der HIV/AIDS-Gesundheitsversorgung, versorgt mehr als 2,8 Millionen Menschen in 50 Ländern darunter die USA sowie Afrika, Lateinamerika/Karibik, den asiatisch-pazifischen Raum und Osteuropa mit modernster medizinischer Versorgung und setzt sich für ihre Interessen ein. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung des King Centers für eine Organisation, die im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Pionierarbeit leistet. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie uns online unter AIDShealth.org, finden Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

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