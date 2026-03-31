Das neue Monroe DCx-Ventil bietet eine hervorragende Balance zwischen Komfort und Fahrverhalten sowie eine deutliche Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen und Rauheit (NVH)

NORTHVILLE, Michigan, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Geschäftsbereich Monroe Ride Solutions von Tenneco, ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen Federungssystemen und -komponenten für PKWs, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge und andere Anwendungen, hat einen Durchbruch in der Technologie passiver Dämpferventile bekannt gegeben, der eine hervorragende Balance zwischen optimiertem Fahrkomfort und äußerst reaktionsschnellem sowie präzisem Fahrverhalten bietet. Das neue, eigens entwickelte Monroe DCx-Kolbenventil (Double Comfort eXperience), das nun in den Zweirohr-Stoßdämpfern der Monroe OE Solutions-Reihe erhältlich ist, ermöglicht es Fahrzeugherstellern zudem, Geräusche, Vibrationen und Rauheit (NVH) in ihren neuesten Modellen deutlich zu reduzieren.

Das DCx-Ventil verfügt über eine innovative zweistufige Entlüftungstechnologie, die eine außerordentlich effiziente und intuitivere Abstimmung ermöglicht, um die für jedes Fahrzeug gewünschten Komfort-, Fahr- und NVH-Eigenschaften zu erzielen. Die zweistufige Entlüftungskonstruktion sorgt für minimale Dämpfungskräfte bei sehr niedrigen Kolbenstangengeschwindigkeiten, was zu einer in dieser Klasse unübertroffenen Isolierung von hochfrequenten Straßenunebenheiten und Mikrovibrationen führt, die zum NVH beitragen. Diese einzigartige Funktion lässt sich für Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander einstellen und gewährleistet so eine optimale Steuerung der Dämpfungskraft.

Das DCx-Ventil ist zudem mit den Sekundärventilsystemen von Monroe Ride Refine kompatibel, die eine Vielzahl zusätzlicher Einstellmöglichkeiten bieten.

"Monroe DCx ist das erste serienmäßige Ventilsystem für passive Dämpfer, das es Fahrzeugherstellern im Leichtfahrzeugbereich ermöglicht, den Kompromiss zwischen Komfort und Leistung zu beseitigen und gleichzeitig eine hervorragende NVH-Reduzierung zu gewährleisten", sagte John Kinnick, Vice President und General Manager von Monroe Ride Solutions. "Unser globales Entwicklungsteam treibt die Forschung im Bereich der Fahrwerksregelung kontinuierlich voran, um den Anforderungen der weltweit führenden Fahrzeughersteller und ihrer Kunden gerecht zu werden."

Klicken Sie hier , um mehr über das gesamte Portfolio der Monroe Ride Solutions-Technologien zu erfahren, darunter die passiven Dämpfer, Module und Ventilsysteme von Monroe OE Solutions sowie die elektronischen Federungssysteme von Monroe Intelligent Suspension.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Champion Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com , um mehr zu erfahren.

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