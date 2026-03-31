Die Finanzierungsrunde wurde vom Collaborative Fund angeführt, unter Beteiligung der 2PointZero Group, der Qatar Investment Authority (QIA), der Mubadala Investment Company, Abbott, der Mayo Clinic, Cristiano Ronaldo, LeBron James und Rory McIlroy

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, gab heute bekannt, dass es in einer Serie-G-Finanzierungsrunde 575 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 10,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat, um seine globale Expansion und seine langfristige Vision für personalisierte Gesundheit voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde vom Collaborative Fund angeführt und umfasst die weltweite Beteiligung der 2PointZero Group, der Qatar Investment Authority (QIA), der Mubadala Investment Company, von Abbott, der Mayo Clinic, Macquarie Capital (von Macquarie Capital verwaltete Unternehmen), Glade Brook, B-Flexion, IVP, Foundry, Accomplice, Affinity Partners, Promus Ventures und Bullhound Capital sowie einer Gruppe prominenter globaler Sportler und Einzelinvestoren.

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WHOOP Raises $575 Million at $10.1 Billion Valuation to Advance Global Health Platform

Zu den Einzelinvestoren in dieser Finanzierungsrunde zählen Cristiano Ronaldo, LeBron James, Rory McIlroy, Reggie Miller, Niall Horan, Karen Wazen, Virgil van Dijk, Mathieu van der Poel und Shane Lowry, was die tiefe Verbindung zwischen WHOOP und Spitzenleistungen, Gesundheit und globaler Kultur unterstreicht.

Diese Finanzierung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für WHOOP und die Zukunft des Gesundheitswesens. Chronische Erkrankungen nehmen weltweit zu, während viele Gesundheitssysteme nach wie vor auf reaktive Versorgung ausgelegt sind. Gleichzeitig ermöglichen Fortschritte in der KI und kontinuierliche biometrische Daten einen grundlegend neuen Ansatz, der Risiken vorhersagt, das Verhalten steuert und die Gesundheit in Echtzeit verbessert. WHOOP hat über ein Jahrzehnt lang auf diesen Moment hingearbeitet. Mit dieser Investition wird das Unternehmen seine globale Expansion beschleunigen und seine Plattform als neuen Standard für personalisierte, präventive Gesundheit ausbauen.

"Unsere Finanzierungsrunde vereint die weltweit versiertesten Investoren, führende Gesundheitseinrichtungen und ikonische globale Sportler hinter der Mission, die Leistungsfähigkeit und Gesundheitsspanne des Menschen zu optimieren", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Wir bauen die persönliche Gesundheitsplattform auf, die Menschen nutzen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern."

Beschleunigung des internationalen Wachstums

WHOOP erlebt in einer außergewöhnlichen Wachstumsphase eine rasante globale Dynamik:

Das Unternehmen hat mittlerweile über 2,5 Millionen Mitglieder weltweit

2025 stiegen die Buchungen im Vergleich zum Vorjahr um 103 und schlossen das Jahr mit einer Run Rate von 1,1 Mrd. US-Dollar ab

2025 erzielte WHOOP einen positiven operativen Cashflow

WHOOP stellt in diesem Jahr weltweit über 600 neue Mitarbeiter ein, um Forschung und Entwicklung sowie die internationale Expansion voranzutreiben

Die Erlöse aus dieser Serie-G-Finanzierung werden das weitere Wachstum in den USA sowie die internationale Expansion in Europa, den Golfstaaten, Lateinamerika und Asien vorantreiben.

Aufbau der führenden globalen Gesundheitsplattform

Diese Finanzierung wird WHOOP beim Aufbau der weltweit führenden Plattform für persönliche Gesundheit beschleunigen ein intelligentes, einheitliches System, das darauf ausgelegt ist, die Gesundheitsspanne zu verlängern, die Leistungsfähigkeit zu optimieren und Krankheiten vorzubeugen, bevor sie entstehen.

Abbott, ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, steigt als strategischer Investor ein. Mit einem breiten Portfolio, das Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Generika umfasst, bringt Abbott fundiertes Fachwissen im Gesundheitswesen, Größe und eine Erfolgsbilanz bei Innovationen im Bereich Gesundheitstechnologie mit und schafft so Lösungen, die reaktionsschneller, vernetzter und personalisierter sind. WHOOP und Abbott teilen das gemeinsame Engagement, Menschen zu befähigen, die Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen.

Basierend auf mehr als 24 Milliarden Stunden physiologischer Daten und speziell entwickelten KI-Modellen liefert WHOOP vorausschauende, personalisierte Gesundheitserkenntnisse. Mitglieder öffnen die App durchschnittlich mehr als acht Mal pro Tag fast dreimal so oft wie bei anderen Wearables ohne Bildschirm -, um zu verstehen, wie sie geschlafen haben, ob sie sich erholt haben, wie stark sie sich anstrengen oder zurückhalten sollten und wie sich tägliche Verhaltensweisen wie Training, Ernährung und Stress auf ihre Leistungsfähigkeit und langfristige Gesundheit auswirken. Diese Einblicke gehen über Schlaf und Fitness hinaus und helfen den Mitgliedern, Frühwarnzeichen zu erkennen, Risiken zu reduzieren und Maßnahmen zu ergreifen, die schwerwiegende gesundheitliche Ereignisse verhindern können. Von weltweit führenden Persönlichkeiten und Führungskräften bis hin zu Spitzensportlern und Künstlern hat sich WHOOP zu einer unverzichtbaren Plattform für alle entwickelt, die sich dafür einsetzen, auf höchstem Niveau zu performen und zu leben.

"WHOOP ist zu einem der wichtigsten Werkzeuge geworden, die ich zur Unterstützung meiner langfristigen Gesundheit nutze", sagte Cristiano Ronaldo, WHOOP-Investor und globaler Botschafter. "Ich bin stolz darauf, an dieser Finanzierungsrunde teilzunehmen, weil ich an die Zukunft glaube, die wir gemeinsam gestalten. Kein anderes Unternehmen hat eine so leistungsstarke Gesundheitsplattform geschaffen, auf deren Nutzung die Menschen stolz sind."

Um mehr über die Vision des Unternehmens für die Zukunft der Gesundheit zu erfahren, klicken Sie hier. Pressematerialien, einschließlich Bildmaterial, finden Sie hier.

Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Durch ein leistungsstarkes, rund um die Uhr tragbares Gerät mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

Millionen von Mitgliedern weltweit, darunter Sportler, globale Führungskräfte, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, vertrauen auf WHOOP, das zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden ist. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 900 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 56 Länder und ist in sechs Sprachen verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, besuchen Sie whoop.com und folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

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