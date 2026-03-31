Erste präklinische Daten zum Leitprogramm des Unternehmens MOS101: eine Kombination aus ASTX295, einem MDM2-Antagonisten der nächsten Generation im klinischen Stadium, und Olaparib, einem von der FDA zugelassenen PARP-Inhibitor, bei biomarker-selektierten soliden Tumoren

Zusätzliche Daten zur Discovery-Plattform von Mosaic, PRIME, werden vorgestellt

Mosaic Therapeutics, Ltd. ("Mosaic" oder "das Unternehmen"), ein Onkologie-Therapeutika-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich als Marktführer im Bereich der synergistischen Präzisionsonkologie etabliert, gab heute bekannt, dass es auf der Jahrestagung 2026 der American Association for Cancer Research (AACR), die vom 17. bis 22. April in San Diego, Kalifornien, stattfindet, eine Posterpräsentation halten wird.

Details zur Posterpräsentation:

Titel: "Combination of the MDM2 antagonist ASTX295 and olaparib as a novel treatment option for BRCA2 mutant, TP53 wild-type solid tumors" ("Kombination des MDM2-Antagonisten ASTX295 und Olaparib als neuartige Behandlungsoption für solide Tumoren mit BRCA2-Mutation und TP53-Wildtyp")

Abstract-Nummer: 3053

Datum und Uhrzeit: Montag, 20. April 2026, 14:00-17:00 Uhr PST

Sitzungskategorie: Neuartige Zielmoleküle und Signalwege

Sitzung: PO.ET09.09

Ort: Posterbereich 15

Weitere Informationen sowie die Zusammenfassung des Unternehmens finden Sie auf der Website der AACR-Jahrestagung.

Über ASTX295

ASTX295 ist ein wirksamer, hochselektiver und potenziell erstklassiger MDM2-Antagonist, für den eine Phase-I-Studie (NCT03975387) mit über 100 Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren abgeschlossen wurde. ASTX295 wurde gezielt auf eine kurze Halbwertszeit ausgelegt und hat ein überzeugendes Sicherheitsprofil mit minimalen hämatologischen Toxizitäten gezeigt, was den Einsatz als Kombinationstherapie ermöglicht.

MDM2 ist ein klinisch validiertes Zielmolekül für die Krebstherapie, das bei vielen Tumorarten häufig überexprimiert wird. Als primärer negativer Regulator des p53-Tumorsuppressorproteins führt die Hemmung von MDM2 zur Stabilisierung und Reaktivierung von p53, was einen Zellzyklusstillstand und Apoptose induziert.

Mosaic Therapeutics gab im April 2025 die Einlizenzierung von ASTX295 sowie von ASTX029 (einem ERK1/2-Inhibitor) von Astex Pharmaceuticals bekannt und besitzt die vollständigen Entwicklungs- und Vermarktungsrechte.

Über MOS101

Die Pläne für eine Phase-1b/2a-Studie zur Bewertung der Kombination von ASTX295 mit Olaparib (einem zugelassenen PARP-Inhibitor) bei Patienten mit biomarker-selektierten soliden Tumoren werden derzeit finalisiert.

Über Mosaic Therapeutics

Mosaic Therapeutics ist ein onkologisches Therapeutika-Unternehmen, das sich zum Marktführer im Bereich der synergistischen Präzisionsonkologie entwickelt. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Krebserkrankungen mit erheblichem ungedecktem Bedarf und wenigen zielgerichteten Behandlungsoptionen zu bekämpfen, indem der traditionelle Ansatz zur Entdeckung und Entwicklung neuartiger Kombinationsmedikamente neu definiert wird.

Entstanden aus bahnbrechender Forschung am Wellcome Sanger Institute in Zusammenarbeit mit dem Niederländischen Krebsinstitut und gestützt auf eine firmeneigene Plattform, die seit 20 Jahren verfeinert und weiterentwickelt wird, verfügt Mosaic über aktive Programme für eine Vielzahl von onkologischen Indikationen und biologischen Krankheitswegen.

Mosaic nutzt seine fortschrittliche experimentelle und computergestützte Plattform, um onkologische Kombinationen zu identifizieren, die in biomarkerdefinierten Patientengruppen eine synergistische Wirkung zeigen. Die Pipeline des Unternehmens stützt sich auf ASTX295, einen MDM2-Antagonisten, und ASTX029, einen ERK1/2-Inhibitor, die beide im April 2025 von Astex Pharmaceuticals einlizenziert wurden. Die erste klinische Kombinationsstudie von Mosaic wird voraussichtlich Anfang 2027 beginnen.

LinkedIn: https://linkedin.com/company/mosaic-tx

Website: https://mosaic-tx.com/

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Contacts:

Thomas Fuchs

CEO, Mosaic Therapeutics

E-Mail: info@mosaic-tx.com