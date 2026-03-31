Lübeck/Hamburg (ots) -In der aktuellen Tarifverhandlungsrunde zwischen der CineStar-Gruppe und der Gewerkschaft ver.di konnte heute noch keine Einigung erzielt werden. Die Gespräche verlaufen jedoch weiterhin konstruktiv und lösungsorientiert.Beide Seiten haben sich in den vergangenen Verhandlungsrunden aufeinander zubewegt und CineStar hat intensive Schritte unternommen, den Forderungen der ver.di spürbar entgegenzukommen - mit einem Angebot, das bereits im Einstieg einen Zuwachs von mehr als 10% zum letzten Tarifabschluss vorsieht. Vor diesem Hintergrund geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden befinden und man zeitnah zu einer konsensfähigen Lösung gelangen wird.Oliver Fock, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe, erklärt: "Die Gespräche sind geprägt von dem gemeinsamen Willen, eine tragfähige Lösung zu finden. Wir sind zuversichtlich, dass wir zeitnah zu einem Abschluss kommen."Auch Michael Strohmenger, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe, betont: "Unser Ziel ist eine Lösung, die den berechtigten Interessen unserer Mitarbeitenden Rechnung trägt und gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unserer vielfältigen Standortstruktur berücksichtigt."Die Verhandlungen werden kurzfristig fortgesetzt. Der nächste Termin ist für den 14. April 2026 angesetzt.Über CineStarUnter der Dachmarke "CineStar" werden in Deutschland 44 Kinos in unterschiedlichen Gesellschaften betrieben, darunter Multiplexe, traditionelle Filmtheater sowie Arthouse Kinos. Damit ist CineStar sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Standorte als auch auf Leinwände, Sitzplätze und Besucher einer der marktführenden Kinobetreiber in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Lübeck gehört zum australischen Markführer Event Hospitality & Entertainment Limited.Pressekontakt:CineStar-GruppeHead of Corporate CommunicationsSandra BackhausMail: sandrabackhaus@cinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81477/6247546