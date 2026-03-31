© Foto: wO-GeminiIndien ist der Wachstumsmotor der Welt, doch die Rupie taumelt von einem Rekordtief zum nächsten. Wie kann das sein?Während die Weltwirtschaft mit Unsicherheiten kämpft, liefert Indien beeindruckende Zahlen: Mit einem geschätzten Wachstum von 7,6 Prozent für das Finanzjahr 2025/26 und der Prognose, die Marke von 4 Billionen US-Dollar beim BIP im nächsten Jahr komfortabel zu überschreiten, ist das bevölkerungsreichste Land der unangefochtene Wachstumschampion unter den großen Volkswirtschaften. Doch der Blick auf die Devisenmärkte zeichnet ein düsteres Bild. Wie passt das zusammen? Am vergangenen Wochenende fiel die indische Rupie (INR) gegenüber dem Euro und dem US-Dollar auf ein neues …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE