DJ PTA-PVR: bet-at-home.com AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

bet-at-home.com AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Düsseldorf (pta000/31.03.2026/18:01 UTC+2) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Bekanntmachung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG (wesentliche Beteiligung) Herr Stefan Sulzbacher einschließlich seiner Tochtergesellschaft Sulzbacher Unternehmensberatung GmbH sowie Herr Franz Ömer einschließlich seiner Tochtergesellschaft Charging Bull Asset Management GmbH (Herr Sulzbacher zusammen mit seiner vorgenannten Tochtergesellschaft sowie Herr Ömer zusammen mit seiner vorgenannten Tochtergesellschaft nachfolgend gemeinsam als die "Mitteilenden" bezeichnet) haben uns gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG am 31. März 2026 im Zusammenhang mit den Stimmrechtsmitteilungen (Konzernmitteilungen) vom 13., 18., 20. und 24. März 2026 über Folgendes informiert (wörtliche Wiedergabe): 1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte, -- 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG 1.1 Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen und der Umsetzung von strategischen Zielen. 1.2 Die Mitteilenden beabsichtigen, innerhalb der nächsten zwölf Monate keine weiteren Stimmrechte der bet-at-home.com AG zu erwerben. 1.3 Die Mitteilenden beabsichtigen, künftig mit zwei Mitgliedern im Aufsichtsrat vertreten zu sein. Ferner beabsichtigen die Mitteilenden, darauf hinzuwirken, dass Herr Stefan Sulzbacher zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der bet-at-home.com AG bestellt wird. 1.4 Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der bet-at-home.com AG an. 2. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel, -- 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG Die Mitteilenden haben Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet, wobei mit Ausnahme von 70.181 Aktien, die von Herrn Franz Ömer direkt erworben wurden, sämtliche Eigenmittel der Sulzbacher Unternehmensberatung GmbH zum Erwerb der Stimmrechte zur Verfügung gestellt wurden.

(Ende)

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March 31, 2026 12:01 ET (16:01 GMT)