Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, auch wenn die Stimmung an den Märkten derzeit durch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen getrübt ist - langfristig haben die Börsen jeden Rücksetzer wieder aufgeholt und neue Höchststände erreicht. Wachstumstreiber dürfte in den kommenden Jahren insbesondere der Technologiesektor sein, der zunehmend zum Fundament für andere Branchen wird. Digitale Lösungen spielen mittlerweile fast überall eine zentrale Rolle. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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