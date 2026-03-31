© Foto: Alex Brandon - APUS-Präsident Trump verschärft den Ton gegenüber Europa drastisch und wirft Verbündeten mangelnde Unterstützung vor. Gleichzeitig fordert er sie auf, sich selbst um ihre Energieversorgung zu kümmern.Die Spannungen zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten verschärfen sich im Zuge des Iran-Konflikts weiter - und treffen zunehmend auch die globalen Energiemärkte. US-Präsident Donald Trump forderte Staaten, die unter den Folgen blockierter Lieferwege leiden, offen dazu auf, ihre Treibstoffversorgung künftig selbst zu sichern oder direkt in den USA zu kaufen. Hintergrund ist die anhaltende Störung der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Öltransportrouten der Welt, deren Blockade …Den vollständigen Artikel lesen
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