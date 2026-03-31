US-Präsident Donald Trump spricht von "ernsthaften Verhandlungen" mit dem Iran und schürt damit erneut Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts im Nahen Osten. Die Märkte reagieren prompt: Aktienkurse ziehen an, der Ölpreis gibt nach - allerdings nur kurz. Die Erholung verpufft, die Börsen drehen ins Minus. Das Kernproblem der Kapitalmärkte: Der US-Regierung fehlt in diesem Konflikt eine klare Exit-Strategie.Solange diese Unsicherheit anhält, bleiben die Märkte anfällig für schnelle Richtungswechsel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär