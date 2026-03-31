EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Deutsche EuroShop steigert operative Performance im Jahresverlauf 2025



31.03.2026 / 19:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche EuroShop steigert operative Performance im Jahresverlauf 2025 Erwartungsgemäße Ergebnisentwicklung

Höhere Mieterumsätze und Vermietungsquote

Erfolgreiche Finanzierung mit 500 Mio. € Green Bond

Leichte Aufwertung des Immobilienbestands

Dividendenvorschlag: 1,00 € je Aktie Hamburg, 31. März 2026 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop, Hamburg, hat heute die testierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Konzernfinanzbericht, der Einzelabschluss der AG und der Green Finance Allocation & Impact Report stehen ab sofort zum Download bereit unter www.deutsche-euroshop.de/ir Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen Die Deutsche EuroShop hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld insgesamt stabil entwickelt. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt zeigte sich im weiteren Jahresverlauf eine spürbare operative Belebung, die sich auch in steigenden Mieterumsätzen (+2,2 %) und in steigenden vergleichbaren (like-for-like) Mindestmieten (+0,6 %) widerspiegelte. Die zentralen Steuerungskennzahlen bewegten sich im Rahmen der Erwartungen: Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 270,4 Mio. € (2024: 271,4 Mio. €, Prognose: 268 bis 273 Mio. €).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 214,4 Mio. € (2024: 216,3 Mio. €, Prognose: 211 bis 216 Mio. €).

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis entwickelte sich von 165,2 Mio. € (2024) auf 147,8 Mio. € (Prognose: 144 bis 149 Mio. €)

Die Funds from Operations (FFO) erreichten 147,6 Mio. € bzw. 1,95 € je Aktie (2024: 162,5 Mio. € bzw. 2,14 € je Aktie, Prognose: 146 bis 151 Mio. €). Verhaltene operative Entwicklung in Q1, anschließend deutliche Erholung Das erste Quartal 2025 war durch Sondereffekte geprägt. Ein später Ostertermin sowie ein milder Winter führten zu einer geringeren Nachfrage insbesondere im saisonalen Textileinzelhandel und belasteten die Besucherfrequenzen. Ab dem zweiten Quartal setzte jedoch eine kontinuierliche Erholung ein. In der Folge entwickelten sich sowohl die Besucherzahlen als auch die Umsätze der Mieter positiv. Für das Gesamtjahr ergibt sich daraus: Besucherfrequenz: -0,4 %

Mieterumsätze: +2,2 % Auch die Vermietungsaktivität entwickelte sich im Jahresverlauf positiv. Die Vermietungsquote gemäß EPRA lag zum 31. Dezember 2025 bei 95,0 % (2024: 93,3 %). Main-Taunus-Zentrum: Food Garden als zentraler Frequenztreiber Ein wesentlicher operativer Meilenstein war die Eröffnung des "Food Garden" im Main-Taunus-Zentrum im April 2025. Auf einer Fläche von rund 9.000 m² wurde ein modernes Gastronomie- und Aufenthaltskonzept realisiert. Seit der Eröffnung konnte die Besucherfrequenz im Center um rund 12 % gesteigert werden. Erfolgreiche Platzierung des ersten Green Bonds stärkt Finanzierungsstruktur Im Juni 2025 hat die Deutsche EuroShop erfolgreich ihren ersten Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. € und einer Laufzeit von 5,3 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Emission war deutlich überzeichnet und unterstreicht das hohe Vertrauen der Investoren. Die gewichtete Restlaufzeit über alle Finanzierungen lag zum Jahresende bei 4,9 Jahren bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,2 %. Alle im laufenden Jahr fälligen Kredite wurden zwischenzeitlich bereits refinanziert. Weitere Refinanzierungen stehen erst ab 2027 an. "Das Geschäftsjahr 2025 hat gezeigt, dass sich unsere Shoppingcenter auch in einem herausfordernden Umfeld resilient entwickeln", äußert sich Vorstand Hans-Peter Kneip zufrieden. "Insbesondere die positive Dynamik im Jahresverlauf sowie die erfolgreiche Platzierung unseres Green Bonds unterstreichen die Stabilität unseres Geschäftsmodells." Nachhaltigkeit: Einführung umfassender ESG-Richtlinien Im Geschäftsjahr 2025 hat die Deutsche EuroShop erstmals eine strukturierte ESG-Governance implementiert ( www.deutsche-euroshop.de/esg ). Eingeführt wurden unter anderem: Verhaltenskodizes für Mitarbeitende sowie Geschäftspartner und Lieferanten

Richtlinien in den Bereichen Klima und Energie, Wasser sowie Umwelt- und Ressourcenschutz Damit wurde ein klarer Rahmen für nachhaltiges Handeln geschaffen, der die Weiterentwicklung der Shoppingcenter unterstützt und regulatorische Anforderungen adressiert. Leichte Aufwertung des Immobilienbestands Die Immobilienwerte haben sich 2025 leicht positiv entwickelt und resultierten inklusive der Investitionen in den Immobilienbestand in einem Bewertungsergebnis von 14,4 Mio. € (2024: -14,6 Mio. €). Der Wert der Investment Properties erhöhte sich dadurch um 54,0 Mio. € auf 4.020,7 Mio. €. Aufgrund steigender Vertragsmieten hat sich die Immobilienbewertung im Berichtsjahr stabilisiert und es erfolgte nach Jahren rückläufiger Bewertungen wieder eine leichte Aufwertung des Immobilienbestands. Die Kennzahl Netto-Sachanlagevermögen nach EPRA (EPRA NTA) sank vor allem aufgrund der Dividendenzahlung (2,65 € je Aktie) von 29,02 € um 2,0 % auf 28,45 € je Aktie. Das Konzernergebnis lag aufgrund des gestiegenen Bewertungsergebnisses mit 215,1 Mio. € um 91,5 Mio. € deutlich oberhalb der Vergleichsperiode (123,5 Mio. €) und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich entsprechend von 1,62 € auf 2,84 €. Die EPRA Earnings, welche das Bewertungsergebnis ausklammern, haben sich auf 145,2 Mio. € bzw. auf 1,92 € je Aktie verringert. Die Funds from Operations (FFO) sanken um 9,2 % auf 147,6 Mio. € bzw. 1,95 € je Aktie. Prognose 2026 Für das Geschäftsjahr 2025 lautet die Prognose (ohne Sondereffekte) für die vier wichtigsten Kennzahlen wie folgt: Umsatz: 269 bis 277 Mio. €

EBIT: 211 bis 219 Mio. €

EBT ohne Bewertungsergebnis: 134 bis 142 Mio. €

FFO: 134 bis 142 Mio. € bzw. 1,77 bis 1,87 € je Aktie "Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir steigende Mieteinnahmen und daraus resultierend eine leicht positive Entwicklung von Umsatz und EBIT. Beim EBT ohne Bewertungsergebnis sowie bei den FFO gehen wir hingegen aufgrund geplant höherer Zinsaufwendungen von einem leicht rückläufigen Niveau gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 aus", kommentiert Hans-Peter Kneip die Prognose. Dividendenvorschlag Für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2026 in Hamburg die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 € je Aktie vorzuschlagen. Finanzberichtstermine 2026 Die Deutsche EuroShop wird ihre Finanzberichte des laufenden Geschäftsjahres an folgenden Terminen jeweils nach Börsenschluss veröffentlichen: Geschäftsbericht 2025: 28. April 2026

Q1 - Quartalsmitteilung 1. Quartal: 12. Mai 2026

H1 - Halbjahresfinanzbericht: 13. August 2026

9M - Quartalsmitteilung 3. Quartal: 12. November 2026 Internet-Übertragung der Telefonkonferenz Die Deutsche EuroShop überträgt am Mittwoch, 1. April 2026 um 10:00 Uhr ihre englischsprachige Telefonkonferenz live als Webcast im Internet unter www.deutsche-euroshop.de/ir Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. €

je Aktie in € 2025 2024 +/- Umsatzerlöse 270,4 271,4 -0,4 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 213,6 217,4 -1,7 % EBIT 214,4 216,3 -0,9 % Finanzergebnis (ohne Bewertungsergebnis1) -66,7 -51,1 -30,4 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 147,8 165,2 -10,5 % Bewertungsergebnis1 14,4 -14,6 198,5 % Konzernergebnis 215,1 123,5 74,1 % FFO2 je Aktie 1,95 2,14 -8,9 % Ergebnis je Aktie 2,84 1,62 75,3 % EPRA Earnings3 je Aktie 1,92 2,12 -9,4 % Eigenkapital4 2.170,1 2.145,7 1,1 % Verbindlichkeiten 2.433,7 2.218,7 9,7 % Bilanzsumme 4.603,8 4.364,4 5,5 % Eigenkapitalquote in %4 47,1 49,2 Loan-to-Value (LTV)-Verhältnis in % 41,3 39,2 EPRA LTV in %5 43,4 41,1 Liquide Mittel 387,4 212,4 82,4 % Net Tangible Assets (EPRA) 2.154,6 2.198,0 -2,0 % Net Tangible Assets je Aktie (EPRA) 28,45 29,02 -2,0 % Dividende je Aktie 1,006 2,65 1 Inkl. des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 Aufgrund der erstmaligen Bereinigung der FFO um nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen und Einmaleffekte wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst. Der bereinigte FFO spiegelt zutreffender die laufende Entwicklung der operativen Cashflows wider.

3 Die EPRA Earnings wurden in Anwendung der aktuellen Fassung der "Best Practice Recommendations" der EPRA erstmalig um Einmaleffekte bereinigt. Dabei handelt es sich um einmalige Aufwendungen aus der vorzeitigen Ablösung von Zinsswaps im Rahmen der Anpassung der Finanzierungsstruktur des Konzerns. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst, um die Vergleichbarkeit herzustellen.

4 Inkl. Fremdanteile am Eigenkapital

5 EPRA LTV: Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

6 Vorschlag



Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/Investor-Relations/Service/Glossar





31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News