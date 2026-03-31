In der vergangenen Woche hat Star-Investorin Cathie Wood in großem Umfang Positionen liquidiert und Anteile an Unternehmen wie Nvidia, Netflix und Alphabet verkauft. Im Gegenzug erwarb die Fondsmanagerin lediglich 4 Aktien. In der vergangenen Woche hat Star-Investorin Cathie Wood wieder deutliche Umstellungen an den von ihr verwalteten ETF-Portfolios vorgenommen. So verkaufte die Fondsmanagerin im großen Stil Large-Cap-Aktien und stieg bei lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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